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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Дело Илмиянова. Подсудимый просит справедливого приговора

Фото 24.kg. Икрамжан Илмиянов

В Октябрьском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова.

Суд дал последнее слово обвиняемому. Икрамжан Илмиянов заявил, что все обвинения необоснованы и бездоказательны. Он просит вынести справедливый приговор.

«В суде были около 30 свидетелей, и только один сказал, что он знает меня. По словам Чыныбая Анарбек уулу, мы с ним однопартийцы и якобы хорошо общались. Но это не так. Зачем этот свидетель так говорил, мне неизвестно. Возможно, он делает это из личных мотивов, возможно, для карьерного роста. Кроме того, обвинение строится на показаниях свидетеля Чымырбаевой. Однако в суде она сказала, что мы не знакомы лично. Так как она может утверждать, что я вымогал деньги?» — сказал Икрамжан Илмиянов.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.
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