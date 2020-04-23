Бишкекский горсуд назначил заседание по делу Икрамжана Илмиянова

Бишкекский горсуд назначил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова. Об этом 24.kg сообщили в суде.

Процесс возобновится 10 мая. Подсудимый объявил о намерении участвовать в судебном заседании, чтобы доказать свою невиновность.

Икрамжан Илмиянов признан виновным Октябрьским районным судом Бишкека в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. По приговору суда он получил семь лет.