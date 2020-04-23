13:41
USD 80.40
EUR 87.32
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Бишкекский горсуд назначил заседание по делу Икрамжана Илмиянова

Бишкекский горсуд назначил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов экс-советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова. Об этом 24.kg сообщили в суде. 

Процесс возобновится 10 мая. Подсудимый объявил о намерении участвовать в судебном заседании, чтобы доказать свою невиновность. 

Икрамжан Илмиянов признан виновным Октябрьским районным судом Бишкека в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году.  По приговору суда он получил семь лет
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150901/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Какое имущество конфискуют у Икрамжана Илмиянова. Список
Дело Илмиянова. Адвокаты бывшего советника президента обжалуют приговор
Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы
Дело Илмиянова. Подсудимый просит справедливого приговора
Дело Илмиянова. Адвокаты просят снять арест с имущества бывшего советника
Дело Икрамжана Илмиянова. Адвокаты просят оправдать подсудимого
Семь лет тюрьмы и штраф просит гособвинение для Икрамжана Илмиянова
Икрамжан Илмиянов: Меня не задерживали в России, я сам вернулся в Бишкек
Дело Икрамжана Илмиянова. Юрист просит процедуру примирения сторон, суд отказал
Дело Икрамжана Илмиянова. Подсудимый не признает вину
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Мигранты из&nbsp;Кыргызстана за&nbsp;месяц построили в&nbsp;Подмосковье инфекционную больницу Мигранты из Кыргызстана за месяц построили в Подмосковье инфекционную больницу
Пик заболеваемости коронавирусом в&nbsp;Кыргызстане пройден? Ответ Минздрава Пик заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане пройден? Ответ Минздрава
Бизнес
Пройди онлайн-идентификацию в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получи 2&nbsp;Гб в&nbsp;подарок Пройди онлайн-идентификацию в приложении MegaPay и получи 2 Гб в подарок
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
Анвар Абдраев: В&nbsp;кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего Анвар Абдраев: В кризисные ситуации финансовая безопасность страны превыше всего
23 апреля, четверг
13:34
В Ошской области госслужащие сдают анализы на коронавирус В Ошской области госслужащие сдают анализы на коронавир...
13:32
Жилищные условия кыргызстанцев, прибывших из Новосибирска, будут изучать
13:30
Бишкекский горсуд назначил заседание по делу Икрамжана Илмиянова
13:07
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Милиция задержала двоих подозреваемых
12:38
Прилетевших из Стамбула жителей Ошской области положили в обсерватор