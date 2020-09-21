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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Госпитализирован экс-советник Атамбаева Икрамжан Илмиянов

Бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова положили в больницу, он находится в Национальном госпитале. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

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Уточняется, что Илмиянов 16 сентября госпитализирован в отделение кардиологии.

«Осужденный отбывает наказание в колонии-поселении № 26 в селе Молдовановка. Согласно имеющейся справке, у Икрамжана Илмиянова гипертоническая болезнь», — сообщили редакции.

Напомним, Икрамжан Илмиянов признан виновным в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. По приговору суда он получил семь лет. В июле бывшего советника президента перевели в колонию-поселение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165851/
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