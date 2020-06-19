18:53
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова

Икрамжану Илмиянову смягчили приговор — суд применил амнистию

Судебная коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела уголовное дело в отношении экс-советника президента Икрамжана Илмиянова.

Читайте по теме
Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы

По словам адвоката Кубанычбека Ташбалтаева, приговор его подзащитному изменен.

«Суд применил амнистию в отношении Икрамжана Илмиянова. Ему снижен срок наказания с 7 до 5,5 года лишения свободы. В остальной части решение первой инстанции оставлено в силе. После получения приговора мы намерены обжаловать его в Верховном суде», — сказал Кубанычбек Ташбалтаев.

Напомним, Икрамжан Илмиянов признан виновным в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. По приговору суда он получил семь лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156749/
просмотров: 705
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский горсуд назначил заседание по делу Икрамжана Илмиянова
Какое имущество конфискуют у Икрамжана Илмиянова. Список
Дело Илмиянова. Адвокаты бывшего советника президента обжалуют приговор
Икрамжана Илмиянова приговорили к семи годам лишения свободы
Дело Илмиянова. Подсудимый просит справедливого приговора
Дело Илмиянова. Адвокаты просят снять арест с имущества бывшего советника
Дело Икрамжана Илмиянова. Адвокаты просят оправдать подсудимого
Семь лет тюрьмы и штраф просит гособвинение для Икрамжана Илмиянова
Икрамжан Илмиянов: Меня не задерживали в России, я сам вернулся в Бишкек
Дело Икрамжана Илмиянова. Юрист просит процедуру примирения сторон, суд отказал
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число заболевших COVID-19&nbsp;растет. Штаб не&nbsp;исключает введения ограничений вновь Число заболевших COVID-19 растет. Штаб не исключает введения ограничений вновь
Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В&nbsp;столице появится &laquo;верхний Эркиндик&raquo; Мэрия Бишкека приготовила сюрприз. В столице появится «верхний Эркиндик»
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса умерли еще два человека В Кыргызстане от коронавируса умерли еще два человека
Бизнес
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
19 июня, пятница
18:45
Сеид Атамбаев возглавил партию «Социал-демократы Кыргызстана» Сеид Атамбаев возглавил партию «Социал-демократы Кыргыз...
18:45
Кыргызстан получил еще 10 аппаратов ИВЛ и ПЦР-тесты от ПРООН
18:29
Мы всегда на стороне женщин. МВД об укрытии фактов семейного насилия
18:27
Коронавирусом заразились 14 налоговиков Ленинского района Бишкека
18:23
Коронавирус в Жогорку Кенеше. Заразился депутат от фракции «Кыргызстан»