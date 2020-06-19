Судебная коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела уголовное дело в отношении экс-советника президента Икрамжана Илмиянова.

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По словам адвоката Кубанычбека Ташбалтаева, приговор его подзащитному изменен.

«Суд применил амнистию в отношении Икрамжана Илмиянова. Ему снижен срок наказания с 7 до 5,5 года лишения свободы. В остальной части решение первой инстанции оставлено в силе. После получения приговора мы намерены обжаловать его в Верховном суде», — сказал Кубанычбек Ташбалтаев.

Напомним, Икрамжан Илмиянов признан виновным в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. По приговору суда он получил семь лет.