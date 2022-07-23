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Общество

Неверно указала год рождения. В Сузаке семья не может получить документы детей

Центр обслуживания населения Сузакского района отказывается вносить сведения о родителях в свидетельства о рождении девочки 2017 года рождения и мальчика 2019 года рождения. Об этом сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

31-летняя жительница Сузакского района, выйдя замуж за 25-летнего парня, в справке о регистрации брака указала другой год рождения — 1993-й вместо 1986-го. Когда она захотела взять из роддома медицинскую справку о рождении дочери, ее не выдали из-за несоответствия данных в журнале и паспорте. По словам юристов, в 2019 году женщина родила сына. В журнале учета приема беременных и рожениц она указала неверные имя и дату рождения. Справку о рождении также не выдали.

Лишь при рождении третьего ребенка в 2021 году женщина осмелилась и, не опасаясь кривотолков, верно назвала свои имя и дату рождения. На основе предоставленной медицинской справки о рождении девочки ребенку выдали свидетельство о рождении.

«14 марта 2022 года уже 36-летняя супруга и 30-летний супруг официально зарегистрировали свой брак. Захотели взять свидетельства о рождении для дочери и сына. Когда они пришли в роддом за медицинской справкой об их рождении, им напомнили старую причину их невыдачи — несоответствие имени и даты рождения роженицы в журнале и паспорте. Сузакский районный суд на днях удовлетворил заявление женщины об установлении факта рождения девочки 2017 года рождения и мальчика 2019 года рождения. Но в центре обслуживания населения Сузакского района отказались вносить сведения о родителях в свидетельства о рождении детей. Сотрудники ЦОН ссылаются на то, что суд в резолютивной части судебного решения не упомянул родителей», — пояснили правозащитники.

Юрист Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Алмаз Ибраимов действия ЦОН называет абсурдными и считает это ненужной бюрократией и пустой тратой времени.

«Когда в мотивировочной части судебного решения есть упоминание о родителе, в частности о матери, что именно она родила этих детей, надо просто указать это в свидетельстве о рождении, а не усложнять дело», — возмущается юрист.

Он напомнил, решение суда обязательно для исполнения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240394/
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