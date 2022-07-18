Дело главы Next TV. Суд оставил Таалая Дуйшенбиева под стражей

В Первомайском районном суде Бишкека проходят предварительные слушания по делу генерального директора Next TV Таалая Дуйшенбиева.

Сегодня адвокаты заявили ходатайство об изменении меры пресечения. Однако суд не удовлетворил заявление юристов. Таалай Дуйшенбиев остается под стражей до 3 августа. Процесс продолжится 21 июля.

Таалаю Дуйшенбиеву предъявлено обвинение по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды (розни)» за публикации в Facebook и Instagram.

По версии следствия, телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации в Украине. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Напомним, 3 марта задержан и водворен на два месяца в СИЗО ГКНБ директор телеканала Next TV Таалай Дуйшенбиев.

Фонд расследовательской журналистики призвал прекратить давление на СМИ. Омбудсмен попросил ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.