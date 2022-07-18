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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 88 случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, 72 человека обратились к медикам в связи с появлением симптомов. Еще два выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом, восемь завозных случаев и шесть — контактные. При этом госпитализированы 13 пациентов, остальные получают амбулаторное лечение.

Больше всего случаев выявлено в Бишкеке — 81, Чуйской области — 6, Джалал-Абадской — 1.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 тысяча 704 случая коронавируса и внебольничной пневмонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239855/
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