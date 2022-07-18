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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 562,4 миллиона, умерли более 6,3 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 77 тысяч 930 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 562 миллиона 405 тысяч 107 человек. Больше всего в США (89 миллионов 542 тысячи 107), Индии (43 миллиона 750 тысяч 599), Бразилии (33 миллиона 301 тысяча 118), Франции (32 миллиона 881 тысяча 809), Великобритании (23 миллиона 282 тысячи 710), России (18 миллионов 220 тысяч 633), Турции (15 миллионов 297 тысяч 539), Аргентине (9 миллионов 465 тысяч 927), Иране (7 миллионов 278 тысяч 478), Колумбии (6 миллионов 223 тысячи 497), Испании (13 миллионов 90 тысяч 476), Италии (20 миллионов 145 тысяч 859) и Германии (29 миллионов 692 тысячи 989).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 369 тысяч 454. За трое суток показатель вырос на 3 тысячи 186 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 23 тысячи 799 человек, Бразилии — 675 тысяч 350, Индии — 525 тысяч 709, Мексике — 326 тысяч 491, России — 374 тысячи 147, Великобритании — 182 тысячи 262, Италии — 169 тысяч 925.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 201 тысячу 704 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 407 тысяч 386, Узбекистане — 242 тысячи 140, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239851/
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