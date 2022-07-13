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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Суд по изнасилованию девочки длился семь лет. Обвиняемых оштрафовали и отпустили

Суд вынес приговор обвиняемым в изнасиловании 13-летней девочки с инвалидностью в Сокулуке, разбирательства по этому делу длились семь лет. Об этом 24.kg сообщила адвокат пострадавшей Чолпон Кудайбердиева.

По ее словам, обвиняемыми проходили шесть человек, однако четверо из них на момент совершения преступления считались малолетними — не достигли 14 лет. Поэтому их перевели в свидетели.

Двое обвиняемых признаны виновными. Однако от наказания они освобождены из-за истечения сроков давности совершения преступления. Суд постановил выплатить моральный вред пострадавшей — по 100 тысяч сомов с каждого.

Уточняется, что 13-летняя девочка с инвалидностью дважды подверглась изнасилованию со стороны односельчан — в 2013 и 2015 годах. Общее число насильников составляет шесть человек, двоим из них было по 16 лет, остальным — по 14.

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Еще одно дело об изнасиловании несовершеннолетней. Суд длится семь лет

Дело в различных судах — Сокулукском районном, Чуйском областном, Верховном и Бишкекском городском — рассматривалось почти семь лет.

По словам адвоката, несмотря на представленные доказательства и результаты судмедэкспертиз, суды затягивались и постоянно откладывались.

Ранее Сокулукский райсуд дал двоим обвиняемым по восемь лет тюрьмы, но сразу же применил амнистию. Чуйский областной поддержал это решение. Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение в Бишкекский горсуд. Так рассмотрение затянулось на семь лет.

Это не первое подобное дело. В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД). В Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

Также на днях стало известно о еще одном случае насилия над 16-летней девочкой. Обвиняемых сначала выпустили на свободу, однако после поднявшегося шума их арестовали и водворили в СИЗО-1.

Еще один громкий случай в Тюпском районе: 16-летняя девочка с инвалидностью на пятом месяце беременности попала в роддом с кровотечением. Подростка прооперировали, но ее ребенка спасти не удалось. Выяснилось, что ее изнасиловали. Правоохранительные органы не расследуют уголовное дело из-за того, что затягивается процесс проведения экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239596/
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