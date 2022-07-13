Запрет на въезд кыргызстанцам в Россию. Список граждан обновлен

Центр по трудоустройству граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции разъясняет вопросы о сокращении списка граждан Кыргызской Республики, которым ранее был запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Ранее МИД республики опубликовал эти сведения. Россия отменила запрет на въезд 47 тысячам граждан Кыргызстана.

13 июля официальный список людей, которым запрещается въезжать в РФ, в том числе выдворенных за пределы страны на основании решений российских судов, был обновлен.

Проверить информацию можно на сайте Центра трудоустройства граждан за рубежом: www.migrant.kg либо позвонить по телефонам: +996312641764 (Бишкек), +996322256632 (Ош).