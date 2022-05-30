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Общество

Семью Алмазбека Атамбаева просят освободить дом в Кой-Таше. Он конфискован

Представители Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ) просят семью Алмазбека Атамбаева освободить дом в селе Кой-Таш. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, сегодня в частную резиденцию приехали сотрудники ведомства и судебные исполнители.

«Они просверлили замок и прошли на территорию. Визитеры также хотели просверлить замок от самого дома Алмазбека Атамбаева, но туда успели приехать мы. Говорят, что семья должна освободить объект от мебели, другого личного имущества и выселиться. Но нам не показывают никаких документов, удостоверяющих факт перехода собственности дома в ведение ФУГИ. Они должны выселять только на основании судебного решения, но его нет. Поставили ультиматум, чтобы в течение трех дней семья бывшего президента выехала из дома, иначе их выселят принудительно», — рассказал Замир Жоошев.

В ФУГИ 24.kg сообщили, что, согласно приговору Первомайского районного суда, имущество Алмазбека Атамбаева конфисковано в пользу государства. Других подробностей не предоставлено. Руководство ведомства просит обращаться с вопросами официально.

Ранее председатель партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков говорил, что в частной резиденции Алмазбека Атамбаева откроют образовательно-оздоровительный, спортивный комплекс для детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/235247/
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