Неделя-24. Форум в Бишкеке, удар по временному правительству и дела «Кумтора»

Следственное управление Генпрокуратуры намерено арестовать имущество бывших членов временного правительства. В списке оказались не все временщики. Надзорный орган заинтересовался имуществом Розы Отунбаевой, Исмаила Исакова, Бектура Асанова, Кенешбека Дуйшебаева, Байтемира Ибраева, Кубатбека Байболова, Азимбека Бекназарова, Бактыбека Алымбекова и Алмазбека Атамбаева.

Временное правительство сформировали после апрельских событий 2010 года. В него вошли 14 человек. Расследование уголовного дела по июньским событиям 2010-го, когда произошли межэтнические столкновения на юге Кыргызстана, возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Фото Султана Досалиева. Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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В Бишкеке прошел Евразийский экономический форум. Очно в нем участвовали только два президента — Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана, кроме того, провел переговоры с кыргызским коллегой, открыл памятник поэту Абаю, подписал ряд двусторонних документов. Лидеры обсудили много вопросов. Один из самых важных — проблемы грузоперевозок через границу. Главы государств пообещали решить их.

Тем временем Бишкекский городской суд за одно заседание отменил штраф в размере 261,7 миллиарда сомов, который присудили «Кумтору» за экологические нарушения. В частности, за складирование отходов на ледниках. Истцы заявили протест и покинули заседание суда в знак протеста. Но судью это не остановило, и он отменил решение Октябрьского районного суда столицы.

И еще новость, связанная с самым крупным золотым проектом Кыргызстана, — на «Кумторе» зафиксировали подвижку бортов центрального карьера. Распоряжением главы кабинета министров Акылбека Жапарова создана специальная комиссия. Она должна выяснить причины «ускорения скорости движения восточного и северо-восточного бортов» и представить ЗАО «Кумтор Голд Компани» предложения по первоочередным мерам для предотвращения дальнейшей подвижки породы. Насколько серьезная на «Кумторе» ситуация, пока сказать сложно, вся важная информация по проекту по-прежнему скрывается.

В Кыргызстане утвердили платную тонировку автомобилей. Оплату тонировки боковых стекол передних дверей авто ежегодно будут взимать в размере:

80 тысяч сомов для физических лиц — резидентов;

100 тысяч сомов для юридических лиц;

120 тысяч сомов для нерезидентов.

Разрешение на тонировку выдают на один год.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Алмамбет Шыкмаматов о расследовании трагедии в Дачи СУ

Фото из интернета. Алмамбет Шыкмаматов

Экс-министр инвестиций, ныне глава общественной комиссии по изучению причин и условий авиакатастрофы в селе Дачи СУ Алмамбет Шыкмаматов после небольшого перерыва вернулся в большую политику и рассказал 24.kg о том, что является главным для членов комиссии при ее работе, окне возможностей и особенностях кыргызской демократии.

Запретное искусство

На днях в театральной среде разразился скандал. Чиновники Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики запретили спектакль «Дежавю», поставленный заслуженным деятелем культуры КР Акимбеком Текешовым по пьесе Алишера Ниязова (псевдоним Алексей Торк) «Мечты сбываются». О ситуации в сфере культуры в материале «Культурная цензура. Почему в Кыргызстане все чаще запрещают спектакли и выставки».

Мэрия Бишкека захотела независимости от горожан

Фото 24.kg. Неожиданная законодательная инициатива мэрии Бишкека сразу стала скандальной

Мэрия Бишкека передала на общественное обсуждение поправки в некоторые законодательные акты в сфере местного самоуправления. Документ вызвал жаркие споры. Он фактически лишает депутатов БГК, представляющих горожан, возможности контролировать деятельность муниципалитета и его структурных подразделений, объявлять вотум недоверия мэру и его заместителям. По сути, городской кенеш превратится в свадебного генерала. Подробнее в материале «Творю что хочу. Как мэрия лишает бишкекчан права контролировать чиновников».

Станет ли транспорт в Бишкеке безналичным

Мэрия Бишкека вновь пообещала запретить наличную оплату проезда в муниципальном транспорте с 1 июля. Прошлые попытки традиционно успехом не увенчались. Несмотря на то что электронная система платежей начала внедряться еще два года назад — с марта 2020-го, до сих пор большая часть пассажиров предпочитает платить наличными. Получится ли у муниципалитета в этот раз, редакция 24.kg поинтересовалась у директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Максата Нусувалиева.

Наведут ли власти порядок в парках Бишкека

Фото 24.kg. Сгоревшее кафе в парке имени Панфилова

ЧП в парке имени Панфилова вновь обратило внимание горожан на проблемы зеленых зон. Незаконная застройка, старые аттракционы, игнорирование мер безопасности... В парке сгорело летнее кафе. И это не первый пожар. Но уроков из тех происшествий никто не вынес. Здесь продолжают работать пункты общепита и кафе на газовых баллонах, десятки магазинов, ларьков, комков. Подробнее о ситуации в парке Панфилова в репортаже 24.kg.

Унылый и опасный парк имени Кемаля Ататюрка

Когда-то он был любимым местом отдыха бишкекчан. Сегодня парк имени Ататюрка — одна из самых унылых городских парковых зон. Даже в выходные дни в нем не много посетителей. Власти города далеко не первый год говорят о реставрации. Однако дальше слов и обещаний дело не заходит. О том, как выглядит сейчас зона отдыха, в фоторепортаже 24.kg.

Проверка дипломов как повод отсеять несогласных с властями

Фото из интернета. В Кыргызстане продолжают выявлять чиновников с подложными дипломами

ЦИК так и не рассмотрела вопрос о поддельных дипломах депутатов Жогорку Кенеша из провластных фракций. Материалы ГКНБ по итогам проверки поступили еще 8 апреля. В Центризбиркоме почти два месяца ждут заключения Министерства образования и науки. В случае с оппозиционными депутатами все решалось в течение пары дней. Подробнее — «Фальшивые дипломы. Как проверка превратилась в тест на лояльность».

Криминальная родня власть имущих

В Бишкеке по подозрению в сбыте наркотиков задержан сын экс-заместителя директора АКС ГКНБ Талантбека Кожонова Атай. Вместе с ним по уголовному делу проходит сын умершего депутата парламента пятого созыва Нурлана Торобекова Урмат. Обоих водворили в следственный изолятор. Родственники бывших и действующих чиновников часто становятся фигурантами уголовных дел. Однако большинству из них все же удается уйти от ответственности. 24.kg напоминает, за что задерживали тех, кто связан кровными узами с высокопоставленными чиновниками.

Экономическая турбулентность

Фото 24.kg. Многие эксперты прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Кыргызстане

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. На ситуацию повлияли пандемия коронавируса, военная операция России в Украине и угрозы изменения климата из-за глобального потепления. В результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители. КР не стала исключением. О ситуации в материале «Мировые экономические проблемы. Как они давят на Кыргызстан и наши кошельки».

Противостояние бизнеса и государства

К внешним проблемам в Кыргызстане добавляются и внутренние. В частности, связанные с внедрением новых требований по применению контрольно-кассовых машин. По замыслу властей пользоваться ККМ должны абсолютно все предприниматели. Но это в теории. На практике бизнес бунтует против желаний государства о внедрении ККМ. О ситуации в материале «ККМ раздора. Митинги не утихают, решения по рынкам так и нет».

Непреодолимые границы Евразийского союза

Фото из интернета. Фуры с товарами из Кыргызстана сутками не могут преодолеть границы

Россельхознадзор еженедельно отчитывается о продукции и грузе, которые завозят в Россию из соседних государств. Часто специалисты ведомства информируют о товарах из КР, которые пытаются провозить якобы незаконно. О ситуации в материале «Главные причины, почему продукты из Кыргызстана не довозят до России».

За что кыргызстанцы попадают в тюрьму в других странах

В России растет число кыргызстанских мигрантов, которых задерживают за наркотики. Такую информацию на заседании депутатской группы «Элдик» в парламенте предоставил замминистра иностранных дел Азиз Мадмаров. Но наши граждане совершают и другие преступления. 24.kg напоминает, за что кыргызстанцев задерживают за рубежом.

От чего на родине кыргызстанка сбежала в Италию

Фото Венеры Мурзатовой. Снимок из личного архива

Венера Мурзатова уехала из Кыргызстана в Европу, когда ей было 18 лет, в 2002 году. Сначала жила и работала во Франции, после недолго пожила в Арабских Эмиратах, а в 2006-м окончательно обосновалась в Италии. В интервью 24.kg она рассказала, почему решила уехать из КР и что нужно знать соотечественникам, решившим иммигрировать в Европу.

Какие преступления совершают военные

Сокулукский районный суд вынес приговор военнослужащему департамента охраны и конвоирования СИН. Кайрат Сонколов обвинялся в непредумышленном убийстве сослуживца. Он случайно выстрелил в контрактника, который позже скончался в больнице. Коррупция, убийство, избиения... 24.kg напоминает о самых громких преступлениях, которые совершили представители системы.

Советы психологов: как распознать тирана и почему нельзя оскорблять детей

Фото из интернета. Елена Ткачева, директор кризисного центра «Шанс»

Елена Ткачева, директор кризисного центра «Шанс», больше 25 лет работающего в республике с жертвами насилия, в интервью 24.kg рассказала о людях, которые чаще всего страдают от насилия в семье, о причинах, побуждающих жертв прощать агрессоров, и о том, как изменить человека, распустившего руки. Подробнее — «Семейное насилие. Можно ли изменить человека, распустившего руки?»

Разбитая посуда, пролитый сок, не сделанные вовремя уроки... Все это выводит родителей из себя. Часто уставшие после работы мамы-папы не могут уделить чаду должного внимания. Когда же он начинает его требовать любыми способами, взрослые срываются, начинают кричать или даже бить его. В итоге действия взрослых могут привести к трагедии. Как правильно воспитывать ребенка, как не срываться на малыша, рассказала психолог Асель Суюнбаева.

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Маковые поля, апрель 2022 года

Близится сезон отпусков, а значит, скоро можно будет путешествовать по Кыргызстану еще больше. Надеемся, что наши авторы воспользуются этим и расскажут своими фотографиями и видео о самых прекрасных уголках нашей республики. Подробнее — «Мгновения жизни. Маковые поля у Бишкека и Кегетинское ущелье».

Как уберечь деньги на карте и электронном кошельке

Сообщения о мошеннических схемах и краже денег с электронных кошельков и банковских карт появляются все чаще. Через фишинговые сайты и посредством звонков у жертв выуживают крупные суммы. Редакция 24.kg побеседовала со специалистами отделов цифрового маркетинга банков и сотовых операторов и подготовила советы о том, как вычислить мошенников и сохранить деньги на карте и в электронном кошельке.