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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 502,8 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 378 тысяч 11 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 502 миллиона 890 тысяч 926 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 573 тысячи 532), Индии (43 миллиона 39 тысяч 972), Бразилии (30 миллионов 234 тысячи 24), Франции (27 миллионов 637 тысяч 292), Великобритании (21 миллион 916 тысяч 961), России (17 миллионов 778 тысяч 928), Турции (14 миллионов 983 тысячи 158), Аргентине (9 миллионов 59 тысяч 351), Иране (7 миллионов 202 тысячи 55), Колумбии (6 миллионов 89 тысяч 176), Испании (11 миллионов 627 тысяч 487), Италии (15 миллионов 533 тысячи 12) и Германии (23 миллиона 339 тысяч 311).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 193 тысяч 340. За сутки показатель вырос на 4 тысячи 763 человека. В том числе в США всего скончались 988 тысяч 121 человек, Бразилии — 662 тысячи 43, Индии — 521 тысяча 743, Мексике — 323 тысячи 848, России — 365 тысяч 285, Великобритании — 172 тысячи 14 и Италии — 161 тысяча 336.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 980 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 394 тысячи 170, Узбекистане — 238 тысяч 176, Таджикистане — 17 тысяч 786.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230902/
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