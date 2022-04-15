COVID-19 в мире. Заразились более 502,8 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 378 тысяч 11 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 502 миллиона 890 тысяч 926 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 573 тысячи 532), Индии (43 миллиона 39 тысяч 972), Бразилии (30 миллионов 234 тысячи 24), Франции (27 миллионов 637 тысяч 292), Великобритании (21 миллион 916 тысяч 961), России (17 миллионов 778 тысяч 928), Турции (14 миллионов 983 тысячи 158), Аргентине (9 миллионов 59 тысяч 351), Иране (7 миллионов 202 тысячи 55), Колумбии (6 миллионов 89 тысяч 176), Испании (11 миллионов 627 тысяч 487), Италии (15 миллионов 533 тысячи 12) и Германии (23 миллиона 339 тысяч 311).
В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 980 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 394 тысячи 170, Узбекистане — 238 тысяч 176, Таджикистане — 17 тысяч 786.