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Общество
Сюжет: COVID-19

Штаб по COVID-19 утвердил правила въезда и выезда из Кыргызстана

В связи с открытием наземной границы с Казахстаном Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции представил перечень правил.

В нем указано, что при пересечении госграницы международными авиарейсами и автотранспортом через автомобильные пункты пропуска граждане Кыргызстана, иностранцы и лица без гражданства должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (активный последние 72 часа) или сертификат о полном курсе вакцинации. Об этом сообщает республиканский штаб.

Граждане государств — членов ЕАЭС могут использовать мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для цифрового варианта документов.

На борту самолета обязательны ношение маски и использование антисептиков, допускаются на него только пассажиры без клинических проявлений COVID-19. В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам пассажиры обязаны пройти экспресс-тестирование.

Детям до 12 лет не требуется наличие отрицательного ПЦР-теста или сертификата о полном курсе вакцинации.

Перед вылетом в зарубежные страны граждан призывают обязательно узнать о действующих правилах в иностранном государстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230504/
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