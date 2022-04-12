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Общество

Обязательный курс по правам человека для милиционеров предлагает омбудсмен

Омбудсмен Атыр Абдрахматова и сопредседатель Гражданского союза Урмат Казакбаев подписали меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи. 

омбудсмена
Фото омбудсмена. Подписание меморандума о сотрудничестве
По ее данным, в рамках сотрудничества запланированы меры по усилению соблюдения прав и свобод человека в правоохранительной системе, ее демократизации и реализации мероприятий по противодействию насилия в отношении женщин и девочек.

Кроме этого, на встрече обсудили рекомендации:

  • по усилению соблюдения прав человека в работе органов внутренних дел;
  • о необходимости законодательного закрепления гражданского менеджмента в МВД;
  • по обеспечению открытости и подотчетности работы правоохранительной системы;
  • о внедрении обязательного требования прохождения курса по правам человека на базе института омбудсмена потенциальным сотрудникам ОВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230421/
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