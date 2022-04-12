Обязательный курс по правам человека для милиционеров предлагает омбудсмен

Омбудсмен Атыр Абдрахматова и сопредседатель Гражданского союза Урмат Казакбаев подписали меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

Фото омбудсмена. Подписание меморандума о сотрудничестве

По ее данным, в рамках сотрудничества запланированы меры по усилению соблюдения прав и свобод человека в правоохранительной системе, ее демократизации и реализации мероприятий по противодействию насилия в отношении женщин и девочек.

Кроме этого, на встрече обсудили рекомендации: