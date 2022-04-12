Обязательный курс по правам человека для милиционеров предлагает омбудсмен

Омбудсмен Атыр Абдрахматова и сопредседатель Гражданского союза Урмат Казакбаев подписали меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.
Кроме этого, на встрече обсудили рекомендации:
- по усилению соблюдения прав человека в работе органов внутренних дел;
- о необходимости законодательного закрепления гражданского менеджмента в МВД;
- по обеспечению открытости и подотчетности работы правоохранительной системы;
- о внедрении обязательного требования прохождения курса по правам человека на базе института омбудсмена потенциальным сотрудникам ОВД.