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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Украине голодают, пусть эти тоже голодают — глава Минздрава о пациентах

В соцсетях появилось видео, ранее снятое в госпитале микрохирургии глаза в Бишкеке. 14 марта, напомним, рабочие по приказу министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева выгрузили грузовик песка и земли прямо у входа в клинику.

На кадрах видно, как чиновник дает распоряжение перекрыть вход. Рабочие уточняют у него, выгружать ли землю у двери, ведь внутри заблокированными останутся люди, на что чиновник отвечает: «Адамдар кала берсин дейм (Пусть люди остаются внутри)... В Украине голодают, пусть эти тоже голодают».

Отметим, в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратура четвертый день проверяет Минздрав. Глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев связал это со своими высказываниями в адрес генпрокурора. В прокуратуре уверяют, что проверка была запланирована еще в декабре 2021 года.

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Ранее министр здравоохранения приехал в госпиталь микрохирургии глаза и организовал там брифинг для журналистов. Во время интервью Алымкадыр Бейшеналиев высказался в адрес Курманкула Зулушева. «Генпрокурор не может меня уволить. Только президент. Если он, прокурор, друг Исманкулова, то пусть дружит. Думал меня напугать. Но я, наоборот, только набираю скорость», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, что министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева ранее обвинили в трайбализме и требовали его увольнения. Запись выступления главы Минздрава, где он нелестно отзывается о сотрудниках БНИЦТиО — выходцах из Таласа, опубликовали в соцсетях. Позже он оскорбил главу Клиники микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова, а также хирурга Эрнста Акрамова. Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что хирург не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229604/
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