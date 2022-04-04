Суд по событиям октября. Атамбаева увезли в колонию медики скорой помощи

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека прошло очередное заседание по рассмотрению уголовного дела о событиях в октябре 2020 года.

В суд доставили бывшего президента Алмазбека Атамбаева. После судебного процесса ему стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.

По словам адвоката Сергея Слесарева, медики осмотрели бывшего президента. Будет ли он участвовать в судебном заседании завтра, неизвестно.

Алмазбека Атамбаева увезли на машине скорой помощи в ИК-47.

«Стоя или сидя в машине Алмазбек Атамбаев ехать не может. Он принимает свои лекарства — не те, которые могут дать медики скорой помощи. У Алмазбека Атамбаева скачет давление — оно то низкое, то высокое», — сказал Сергей Слесарев.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.