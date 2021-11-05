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Общество

Об архивах НКВД и октябрьском госперевороте. Последнее интервью Мара Байджиева

В минувшую пятницу на 86-м году жизни скончался известный писатель, драматург, режиссер, переводчик Мар Байджиев. Его похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

Мар Байджиев написал несколько пьес, с успехом поставленных на сценах и вошедших в репертуар театров Москвы, Ленинграда и всей России, а также Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Украины, Молдавии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Их увидели зрители в Германии, Польше, Чехословакии, Румынии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Швеции, Канаде, Коста-Рике, Монголии.

По его сценариям сняты киноленты. Самая известная — «Потомок белого барса» режиссера Толомуша Океева.

Мар Байджиев также известен тем, что внес весомый вклад в изучение и популяризацию эпоса «Манас»: учредил премии имени репрессированных манасоведов и издал энциклопедический трехтомник на русском и английском языках. В 2008 году писатель переложил «Манас» с кыргызского на русский язык по вариантам Сагымбая Орозбакова, Саякбая Каралаева и других сказителей эпоса.

За свою многолетнюю творческую деятельность писатель награжден орденами «Манас» III степени и «Данакер».

Последнее интервью Мар Байджиев дал 24.kg. 4 октября журналист встретилась с писателем и поговорила о его творчестве, истории, сталинских репрессиях, великих госдеятелях, застреленных в 1938 году.

ИА 24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким Мара Байджиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212621/
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