12:01
Общество

Кыргызстанца, до смерти избившего в РФ писательницу, приговорили к 12,5 года

Преображенский районный суд Москвы огласил приговор гражданину Кыргызстана, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном в октябре прошлого года.

Кыргызстанец, будучи в алкогольном опьянении, убил 78-летнюю писательницу и бывшего преподавателя Театрального института имени Бориса Щукина Раису Кирсанову. Суд признал его виновным и приговорил к 12,5 года лишения свободы.

Напомним, 20 октября 2024-го в полицию от жителей многоквартирного дома на Открытом шоссе поступило сообщение о том, что подозрительный мужчина ходит по подъезду и стучит в двери.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на одном из этажей обнаружили приоткрытую дверь в квартиру, где мужчина наносил удары кулаками в область головы 78-летней хозяйке. В результате принятых полицейскими мер злоумышленник был задержан.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где позднее умерла от полученных травм.

Задержанным оказался 39-летний гражданин КР. В ходе следствия выяснилось, что он не смог устроиться на работу, напился, гулял по Москве и замерз. Мужчина зашел в подъезд дома на Открытом шоссе и ломился во все квартиры. Дверь Кирсановой была не заперта, чем преступник и воспользовался.
