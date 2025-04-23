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Общество

«Кокомеренские истории»: вышел в свет сборник рассказов Тамерлана Ибраимова

О любви и предательстве, о приключениях в горах, политиках, переживаниях молодого человека, кризисе в семейных отношениях и многом другом. Вышел в свет сборник рассказов Тамерлана Ибраимова «Кокомеренские истории». В интервью 24.kg автор рассказал, как появилась это книга и о чем она.

- Тамерлан, здравствуйте, и сразу первый вопрос - вы знакомы нашим читателям как политолог, юрист и вдруг художественная книга. Что послужило причиной ее появления?

- Здравствуйте. Причина – сильное желание изложить на бумаге то, что вижу, слышу, ощущаю. Очень захотелось показать в коротких историях, каков сейчас наш современник, о чем думает, что его окружает. Не претендуя на что-либо большое и серьезное, просто в какой-то момент вдруг сел и начал писать. Так появился сборник, в который вошли десять рассказов и одна небольшая повесть. Все рассказы разные по жанру и тематике. Есть история о неудавшейся любви, есть о нашей красивой природе и рыбалке в горах, есть приключенческая повесть, есть о политиках, постоянно занятых реформированием, о мальчишках, переживающих первую любовь, а есть о семейной паре, столкнувшейся с кризисом во взаимоотношениях.

В общем о разном. Некоторые истории писались с юмором и даже сарказмом, как мне кажется, а некоторые после прочтения, наверное, оставят у читателя тяжелый осадок на душе. Впрочем, читатель, конечно, сам решит, как ему относиться к прочитанному.

- Так вы теперь будете совмещать политологию с написанием рассказов?

- Честно скажу, писать мне сейчас интереснее, чем заниматься политологией.

- Как вы сказали, рассказы в сборнике разные по жанру. Например, «Усен и Асан» или «В поисках лошади» несут в себе философские нотки осмысления жизни, ее сложной и противоречивой сути. «Реформы каждый день» - юмористическая пародия на политические процессы с узнаваемыми персонажами, а мини-повесть «Туюк» - боевик и, по-моему, почти готовый сценарий для приключенческого фильма. Я правильно понимаю направленность ваших рассказов?

- Вы очень хорошо и коротко все обрисовали.

- Скажите, а откуда такое название книги. Кокомерен это что?

- Кокомерен - это река, большая и красивая, которая начинается в Суусамыре, течет среди высоких гор и впадает в Нарын. У меня есть хобби – рыбалка, и летом с друзьями мы ездим на эту реку. Именно там впервые и зародилась идея написать рассказы. Во время рыбалки, вечером у костра - идеальное место для откровений и интересных историй. Каждому есть что рассказать, а мне всегда было интересно послушать. Там, пару лет назад я и подумал, что хорошо было бы, чтобы истории о наших современниках имели возможность услышать не только те, кто оказался в горном ущелье, вечером на берегу реки, но и более широкий круг читателей.

- Сюжеты и герои ваших рассказов - это плод художественного вымысла или реальные люди и события?

- Сюжеты рассказов в основном взяты из реальной жизни. Персонажи, в принципе, тоже, но везде имеется и художественный элемент, когда герои или антигерои наделяются чертами, которые лучше и четче отражают их суть. Например, рассказ «Мужская гордость» основан на реальной истории, которую мне рассказал один мой хороший знакомый. То же касается рассказа «Повезло». «Реформы каждый день» - это юмористический слепок с политической жизни с аллегориями и юмором, а «В поисках лошади» так вообще история с реальным героем, который нам повстречался на Кокомерене.

- Интересно. Это все хорошо, но вы ведь знаете, что сейчас люди стали мало читать? Можно сказать, почти перестали. Все перешли на короткие твиты, рилсы, клипы. У людей времени нет читать, да и большого желания, наверное, тоже.

- Время на чтение есть всегда, а вот с желанием - проблемы, согласен. При этом могу сказать, что во многих зарубежных странах по-прежнему много читают, пишутся книги, у которых всегда находится своя аудитория. И здесь в Кыргызстане я знаю многих, кто по-прежнему читает, интересуется новым, покупает бумажные книги или читает их в интернете. Многие слушают аудиокниги. Я тоже так часто делаю. В общем аудитория у книг есть и, надеюсь, никогда не иссякнет.

- Кстати, а где можно приобрести вашу книгу, чтобы почитать или послушать?

- Бумажная версия книги есть в бишкекских книжных магазинах «Раритет». Электронную версию можно найти на сайте www.litres.ru. На этом же сайте есть и аудиоверсия книги, которую автоматически начитал искусственный интеллект (есть у этого сайта такая функция). Мне, честно говоря, не очень нравится, как ИИ читает, но пока что есть, то есть. Если будет необходимость, то в будущем я сделаю версию, где текст читать будет живой человек, а не ИИ.

- Ну что ж, желаем вам успехов, и чтобы как можно больше читателей ознакомились с вашей книгой!

- Большое спасибо!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327044/
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