Роман «Потоп» Султана Раева перевели на итальянский язык

Роман кыргызского писателя Султана Раева «Потоп» издан на итальянском языке римским издательством Sandro. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Кыргызстана.
Произведение кыргызского писателя заинтересовало итальянскую публику неожиданным развитием событий и глубоким осмыслением вечных философских истин. Это первый роман Султана Раева, изданный на итальянском языке, переводил его Федерико Пастеро.
В 2017 году роман завоевал Гран-при по категории «Крупная проза» на Международном литературном фестивале в Швеции. Ранее он издавался в Москве на русском, в Ташкенте на узбекском и в Баку на азербайджанском языке.
Презентация изданного романа запланирована на сентябрь текущего года.