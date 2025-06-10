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Общество

Роман «Потоп» Султана Раева перевели на итальянский язык

Роман кыргызского писателя Султана Раева «Потоп» издан на итальянском языке римским издательством Sandro. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Кыргызстана.

Произведение кыргызского писателя заинтересовало итальянскую публику неожиданным развитием событий и глубоким осмыслением вечных философских истин. Это первый роман Султана Раева, изданный на итальянском языке, переводил его Федерико Пастеро.

пресс-служб Союза Писателей Кыргызстана
Фото пресс-служб Союза Писателей Кыргызстана
«Потоп» — многогранная философская притча, глубоко отражающая реалии сегодняшнего дня. Писатель поднимается вопрос о том, что случится, если Всемирный потоп времен Ноя повторится в наши дни. В романе-метфоре говорится, что, по сути, современный Всемирный потоп уже произошел, только люди тонут не в морской воде, а в океане нравственного разложения и упадка.

В 2017 году роман завоевал Гран-при по категории «Крупная проза» на Международном литературном фестивале в Швеции. Ранее он издавался в Москве на русском, в Ташкенте на узбекском и в Баку на азербайджанском языке.

Презентация изданного романа запланирована на сентябрь текущего года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332202/
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