20:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Фото из интернета

Военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК.

По его данным, суд признал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в реестр иноагентов) виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ:

  • о содействии террористической деятельности;
  • публичном оправдании терроризма;
  • уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Суд продлился один день. Акунин, живущий за рубежом, в процессе участия не принимал.

Приговором ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока — в исправительной колонии строгого режима.

Прокурор Наталья Макарова просила назначить Акунину 18 лет лишения свободы, штраф 400 тысяч рублей и пятилетний запрет на администрирование интернет-страниц после отбытия наказания.

Писатель в своем телеграм-каале назвал процесс «балаганом», подчеркнув, что не уполномочивал никого представлять свои интересы в суде. «Я их суд не признаю», — написал он в день судебного разбирательства.

Борис Акунин покинул Россию в 2014 году и с тех пор живет в Великобритании. Его книги были одними из самых популярных в стране — серии про Эраста Фандорина и «История Российского государства» издавались миллионными тиражами. В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес писателя в реестр террористов и экстремистов, а в январе 2024-го Минюст включил его в список иностранных агентов. Почти сразу после этого в России началось массовое изъятие его книг из библиотек и магазинов, театры начали отменять спектакли по его пьесам. Акунин объявлен в международный розыск.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336202/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-судья Верховного суда КР назначен в суд Евразийского экономического союза
В Ташкенте откроется международный коммерческий суд
Новые нарративы Алмазбека Атамбаева
Суд оставил без изменений решение по мере пресечения Рите Карасартовой
В Лондоне суд вынес приговор шпионам: готовили провокации против Казахстана
Суд продлил арест Риты Карасартовой до 12 июня
Определена дата предварительных слушаний по делу Канышай Мамыркуловой
Фигурантам дела социал-демократов дали по 3 года пробационного надзора
Суд не удовлетворил заявление задержанной журналистки Канышай Мамыркуловой
В Японии выплатят $1,45 миллиона мужчине, оправданному по делу 1966 года
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;сентября нужно уплатить налог на&nbsp;жилые дома и&nbsp;придомовые участки До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки
Как в&nbsp;Кыргызстане поступить в&nbsp;вуз онлайн: пошаговая инструкция Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Балыкчи становится модным: до&nbsp;15&nbsp;тысяч туристов в&nbsp;день&nbsp;&mdash; и&nbsp;это только начало Балыкчи становится модным: до 15 тысяч туристов в день — и это только начало
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Бизнес
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин «Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
14 июля, понедельник
20:01
Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку намерены в Кыргызстане Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку...
19:45
Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима
19:40
Международный турнир по теннису J30 завершился в Чолпон-Ате. Результаты
19:26
На Иссык-Куле пройдет Кубок Кыргызстана по пляжному футболу
19:15
В администрации президента Узбекистана сократили почти 300 должностей