Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РБК.

По его данным, суд признал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в реестр иноагентов) виновным по трем статьям Уголовного кодекса РФ:

о содействии террористической деятельности;

публичном оправдании терроризма;

уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Суд продлился один день. Акунин, живущий за рубежом, в процессе участия не принимал.

Приговором ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока — в исправительной колонии строгого режима.

Прокурор Наталья Макарова просила назначить Акунину 18 лет лишения свободы, штраф 400 тысяч рублей и пятилетний запрет на администрирование интернет-страниц после отбытия наказания.

Писатель в своем телеграм-каале назвал процесс «балаганом», подчеркнув, что не уполномочивал никого представлять свои интересы в суде. «Я их суд не признаю», — написал он в день судебного разбирательства.

Борис Акунин покинул Россию в 2014 году и с тех пор живет в Великобритании. Его книги были одними из самых популярных в стране — серии про Эраста Фандорина и «История Российского государства» издавались миллионными тиражами. В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес писателя в реестр террористов и экстремистов, а в январе 2024-го Минюст включил его в список иностранных агентов. Почти сразу после этого в России началось массовое изъятие его книг из библиотек и магазинов, театры начали отменять спектакли по его пьесам. Акунин объявлен в международный розыск.