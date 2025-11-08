16:13
Общество

Графиня Александра Толстая назначена послом Всемирных игр кочевников — 2026

Графиня Александра Толстая назначена послом Всемирных игр кочевников — 2026. Об этом сообщили в секретариате ВИК.

из архива
Фото из архива. Александра Толстая в Ат-Баши

Британская телеведущая, путешественница и писательница уже много лет вдохновляется природой и культурой Кыргызстана. Она также активно продвигает идеи межкультурного диалога и сохранения традиций кочевых народов.

По словам организаторов, графиня станет голосом, представляющим миру силу, красоту и свободу кочевого духа, объединяющим различные культуры и народы.

Александра Толстая — внучатая племянница великого русского писателя Льва Толстого. Прославилась как путешественница, которая в 1999 году проехала верхом 8 тысяч километров по Великому шелковому пути Центральной Азии. Среди всех мест, которые пересекала графиня, Ат-Баши покорил ее больше всего — огромные открытые долины с одинокими яками и юртами. Позже Александра Толстая стала писательницей и ведущей, а также в течение двух десятилетий организовывала конные туры в других частях КР.

Ранее сообщалось, что двукратный призер Олимпийских игр и обладательница Кубка мира по вольной борьбе Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников.

Напомним, VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области. Ожидается прибытие гостей из 89 стран.

Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Туда входят игры исторически кочевых народов Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350182/
просмотров: 437
