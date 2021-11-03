15:41
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Общество

Талайбек Байгазиев: Поставки электроэнергии из Казахстана могут затянуться

Поставки электроэнергии из Казахстана могут затянуться. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил глава Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев.

«Выполняются работы по взаимообмену электроэнергии с соседними энергосистемами. Со стороны Узбекистана поставки выполнены полностью. Со стороны Казахстана продолжаются. Отмечу, что энергосистема Казахстана также испытывает некоторый дефицит. Вероятно, из-за этого поставки могут затянуться», — сказал он.

Напомним, 22 октября Нацэнергохолдинг сообщил, что Кыргызстан увеличил объем импортируемой электрической энергии из Туркменистана, связав это с завершением поставок электроэнергии из Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212537/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане превысило прошлогоднее
Садыр Жапаров рассказал, почему Кыргызстан импортирует электроэнергию
Мэрия Кара-Балты просит бизнесменов отключить освещение витрин и вывесок
Кыргызстан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана
Отключения электроэнергии. Депутаты упрекнули энергетиков во лжи
Гасите свет. Как сэкономить на счетах за электроэнергию без ущерба для комфорта
Торговцам рынка «Дордой» запрещают включать обогреватели
Об использовании серых схем Алексея Ширшова в энергетике заявляет депутат
В парламенте требуют отчета министра энергетики по веерным отключениям
Нацэнергохолдинг: В начале октября был переток электроэнергии из Таджикистана
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
3 ноября, среда
15:18
Талайбек Байгазиев: Поставки электроэнергии из Казахстана могут затянуться Талайбек Байгазиев: Поставки электроэнергии из Казахста...
15:00
Выборы-2021. Суд разрешил выезжать в регионы обвиняемым по событиям в Кой-Таше
14:58
Суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане превысило прошлогоднее
14:55
СОР-26. $19,7 миллиарда выделят на сохранение лесов по всему миру
14:36
События в Кой-Таше. В суде произошел скандал