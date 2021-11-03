Талайбек Байгазиев: Поставки электроэнергии из Казахстана могут затянуться

Поставки электроэнергии из Казахстана могут затянуться. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил глава Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев.

«Выполняются работы по взаимообмену электроэнергии с соседними энергосистемами. Со стороны Узбекистана поставки выполнены полностью. Со стороны Казахстана продолжаются. Отмечу, что энергосистема Казахстана также испытывает некоторый дефицит. Вероятно, из-за этого поставки могут затянуться», — сказал он.

Напомним, 22 октября Нацэнергохолдинг сообщил, что Кыргызстан увеличил объем импортируемой электрической энергии из Туркменистана, связав это с завершением поставок электроэнергии из Узбекистана.