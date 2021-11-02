Президент США Джо Байден едва не уснул во время климатического саммита в Глазго, Шотландия. Видео в Twitter опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун.

На видеоролике, глава Белого дома несколько раз прикрывал глаза на несколько секунд, борясь со сном. Американского лидера несколько раз будили модераторы.

Окончательно политика разбудил сотрудник его аппарата. Он задал демократу какой-то вопрос, после чего Байден протер глаза и продолжил слушать выступающих.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Лидеры более 100 стран обсуждают меры по сдерживанию глобального потепления.

В Глазго проходит конференция ООН по климату.