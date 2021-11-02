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Общество

Президент США Джо Байден едва не уснул во время климатического саммита в Глазго

Президент США Джо Байден едва не уснул во время климатического саммита в Глазго, Шотландия. Видео в Twitter опубликовал журналист The Washington Post Зак Браун.

На видеоролике, глава Белого дома несколько раз прикрывал глаза на несколько секунд, борясь со сном. Американского лидера несколько раз будили модераторы.

Окончательно политика разбудил сотрудник его аппарата. Он задал демократу какой-то вопрос, после чего Байден протер глаза и продолжил слушать выступающих.

В Глазго проходит конференция ООН по климату. Лидеры более 100 стран обсуждают меры по сдерживанию глобального потепления.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212412/
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