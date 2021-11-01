Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, возглавляемая Даниилом Урицким (Данияром Усеновым), нацелена на вывод денег из госбюджета Беларуси. Об этом пишет оппозиционный Telegram-канал «The Бульба».

Сообщается также, что среди обладателей акций компании числится племянник сбежавшего из Кыргызстана президента Курманбека Бакиева — Асылбек Салиев.

По данным расследователей, 8 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко собирается приехать на запуск очередного завода Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Пуховичском районе под Руденском.

По словам авторов, у этой корпорации довольно скандальная репутация. «Официально, это масштабный совместный проект Беларуси и Китая по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла, созданный по указу Александра Лукашенко в 2016 году. Стоимость проекта составляет $733 миллиона. Однако за пять лет проект так и не начал работать в полную мощность, большая часть заводов до сих пор не построена», — говорится в сообщении.

Еще в 2019 году проект «Кошт Урада» изучил деятельность БНБК и сделал вывод, что схема, по которой создана и работает корпорация, очень похожа на вывод бюджетных денег в частный бизнес.

Авторы напоминают, что это закрытое акционерное общество. «Беларуси принадлежат всего 25 процентов акций. Все остальные разделены между иностранными компаниями. Китайской компании CITIC International Investments Ltd. принадлежат 20 процентов, другой китайской компании COFCO Corporation — 9 процентов. 1 процент в уставном фонде имеет мутная российская компания «Вирен-Инвест», которая неоднократно выступала в суде в качестве ответчика», — говорится в сообщении.

Две шотландские компании Maxforce LP и Altastar LP имеют 11 процентов и 11,5 процента акций соответственно, а две эмиратские компании Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd. — 22,5 процента.

Ключевым собственником шотландских офшоров числится племянник получившего политическое убежище в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев.

Интересная ситуация сложилась и вокруг директора БНБК, заметили авторы расследования.

«Эту должность занимает некий Даниил Урицкий, который на самом деле является бывшим премьер-министром Кыргызстана Данияром Усеновым. В 2010 году он сбежал из страны в Беларусь. На родине он обвиняется в тяжких преступлениях и заочно осужден на пожизненный срок. Власти Кыргызстана неоднократно направляли ноту протеста Минску и требовали выдачи Усенова-Урицкого, но все обращения президент Александр Лукашенко оставил без ответа. Кроме того, на официальном сайте корпорации нет упоминания об Усенове-Урицком как директоре организации. Становится ясно, что Лукашенко продался кыргызам. За внушительный кэш, который отваливают кыргызы, он согласился стать их своеобразной «крышей», — говорится в материале.

Как подчеркивается, парадокс вокруг БНБК заключается еще и в том, что это частная корпорация, созданная по инициативе Александра Лукашенко на деньги одного из ключевых акционеров — китайской компании CITIC International Investments Ltd., которые дали деньги в кредит.

«При этом кредит выплачивает белорусский Минфин за счет бюджетных средств. Помимо всего прочего, БНБК пользуется различными преференциями от белорусского государства. Самая «жирная» — внесение корпорации в особый список компаний, на которые не распространяются положения постановления Совмина № 229 от 15 марта 2012 года, регулирующего правила так называемых закупок за счет собственных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо этого, Усенов-Урицкий «пытался выпросить у властей Беларуси 10-процентную преференциальную поправку на торгах». С поддержкой сверху БНБК рассчитывала сбыть отечественным предприятиям импортированный китайский лизин, реэкспорт которого в Россию с июля 2019 года закрыт», — отмечается в расследовании.

Помимо всего вышеизложенного, интерес у расследователей вызвала и структура персонала БНБК. По информации проекта «Кошт Урада», всего в компании работает 30 сотрудников. «Из них суммарно молодежь в возрасте 26-35 лет и завтрашние пенсионеры в возрасте 56+ составляют 18 человек, или 60 процента штата. 6 из 30 работников не имеют высшего образования, при этом в самом опытном и высокооплачиваемом возрасте 41-55 лет наблюдается образовательный провал и только 4 из 8 работников имеют высшее образование», — пишет «The Бульба».

В общем если вычесть охранников, водителей, уборщиков и прочий персонал со средним образованием, то на предприятии работают преимущественно условные дети и родители. Из расследования «The Бульба»

«Вывод из всего этого такой: БНБК — очередное предприятие, созданное по инициативе Лукашенко и нацеленное на вывод денег из госбюджета», — заключает Telegram-канал «The Бульба».