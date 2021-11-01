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Общество

Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба

Причиной отравления в «Империи пиццы» стала рыба. Об этом 24.kg сообщил глава ЦГСЭН Бишкека Кубан Кундашев.

По его словам, анализ показал, что сальмонелла была в красной рыбе. «Курица, яйца — все чисто», — сказал он.

Кубан Кундашев добавил, что далее вопросом будут заниматься правоохранительные органы. «Если с их стороны поступит запрос проверить другие партии поставщика, то ЦГСЭН готов это сделать. Но других случаев отравления не зарегистрировано», — добавил он.

Всего, по данным Минздрава, за медпомощью с пищевым отравлением обратились 318 человек. Все точки сети кафе закрывали на период эпидрасследования, но после проведения дезинфекции и выполнения других требований ЦГСЭН, «Империя пиццы» возобновила работу. Но пока без японского меню. По данным ЦГСЭН, заведение оштрафовали на 21 тысячу сомов.

В Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.

По данным ВОЗ, сальмонеллез — это болезнь, вызываемая бактерией Salmonella. Для нее обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и иногда рвота.

Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения бактерии, и болезнь длится от 2 до 7 дней.

Симптомы сальмонеллеза протекают относительно легко, и в большинстве случаев пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако в некоторых случаях, особенно у детей и пожилых пациентов, связанное с болезнью обезвоживание может становиться тяжелым и представлять угрозу для жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212313/
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