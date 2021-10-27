Илон Маск стал самым богатым человеком в истории планеты

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком в истории по версии Forbes. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, это произошло после резкого роста акций производителя электромобилей. На момент закрытия рынков в понедельник Forbes оценивал состояние Маска в $271,3 миллиарда, что на $41,7 миллиарда больше, чем в пятницу.

Ранее самым богатым человеком в истории по версии Forbes считался основатель компании Amazon Джефф Безос, чье состояние в июле оценивалось в $212 миллиардов. До этого богатейшим жителем планеты был основатель Microsoft Билл Гейтс, в апреле 1999 года его капитал превысил $100 миллиардов.