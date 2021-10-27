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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 244,4 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 391 тысячу 240 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 244 миллиона 445 тысяч 680 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 608 тысяч 962), Индии (34 миллиона 202 тысячи 202), Бразилии (21 миллион 748 тысяч 984), Франции (7 миллионов 235 тысяч 100), Великобритании (8 миллионов 894 тысячи 843), России (8 миллионов 185 тысяч 400), Турции (7 миллионов 879 тысяч 438), Аргентине (5 миллионов 283 тысячи), Иране (5 миллионов 877 тысяч 456), Колумбии (4 миллиона 994 тысячи 14), Испании (5 миллионов 4 тысячи 143), Италии (4 миллиона 747 тысяч 773) и Германии (4 миллиона 501 тысяча 34).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 962 тысяч 875. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 348 человек. В том числе в США всего скончались 738 тысяч 877 человек, Бразилии — 606 тысяч 246, Индии — 455 тысяч 68, Мексике — 286 тысяч 496, России — 228 тысяч 581, Великобритании — 140 тысяч 253 и Италии — 131 тысяча 904.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 865 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 11 тысяч 656, Узбекистане — 184 тысячи 233, Таджикистане — 17 тысяч 486.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211754/
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