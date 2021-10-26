COVID-19 в мире. Заразились более 244 миллионов, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 416 тысяч 63 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 244 миллиона 54 тысячи 440 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 544 тысячи 971), Индии (34 миллиона 189 тысяч 774), Бразилии (21 миллион 735 тысяч 560), Франции (7 миллионов 228 тысяч 331), Великобритании (8 миллионов 851 тысяча 104), России (8 миллионов 149 тысяч 946), Турции (7 миллионов 879 тысяч 438), Аргентине (5 миллионов 281 тысяча 585), Иране (5 миллионов 868 тысяч 360), Колумбии (4 миллиона 992 тысячи 586), Испании (5 миллионов 2 тысячи 217), Италии (4 миллиона 743 тысячи 720) и Германии (4 миллиона 485 тысяч 437).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 954 тысяч 527. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 631 человека. В том числе в США всего скончались 737 тысяч 316 человек, Бразилии — 605 тысяч 804, Индии — 454 тысячи 712, Мексике — 286 тысяч 496, России — 227 тысяч 506, Великобритании — 139 тысяч 990 и Италии — 131 тысяча 856.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 741 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 8 тысяч 555, Узбекистане — 183 тысячи 928, Таджикистане — 17 тысяч 486.