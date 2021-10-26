В Бишкеке 26 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 35 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 18;

13.00-15.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева;

9.00-13.00 — проспект Чингиза Айтматова, 80/1;

9.30-19.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Саратовской, Фрунзе, Огонбаева;

9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Манаса, Чуй-16 — Чуй-23, Чуй-39 — Чуй-47), отрезок улицы Гагарина, улица Боконбаева, 245, 247;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак» (улицы Термечикова, Он-Арча, Баха, Баба-Ата, Тыналиева, Узун Булак, Кейкап).

С 9.00 до 18.00 воды не будет в жилых массивах «Ала-Тоо-1» и «Ала-Тоо-2».

У кого намечается той

Руслан Съездбеков

Родился 26 октября 2002 года. Чемпион Кыргызстана по шахматам.

Памятные даты

День памяти воинов, погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов

Фото из интернета

День установлен в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.

Баткенские события стали серьезным испытанием прочности духовных и нравственных устоев, готовности органов военно-политического управления, Вооруженных сил и населения к практической защите суверенитета и безопасности государства, возможностей военно-экономического потенциала страны.

Куда сходить