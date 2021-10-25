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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. С начала учебного года в Кыргызстане заболели 180 школьников

С начала учебного года в Кыргызстане COVID-19 заболели 180 школьников и 68 дошкольников. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Она добавила, что с 18 октября возобновлен мониторинг отсутствующих на занятиях учеников и педагогов.

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«В 12 школах Бишкека на онлайн-обучение переведены 12 классов и одна группа в детском саду», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что в осенне-зимний период отмечается подъем ОРВИ и гриппа. «Эпиданализ показывает, что в прошлом году высокая заболеваемость была в декабре, в этом году подъем отмечается с октября. 94 процента из заболевших — дети до 14 лет», — добавила она.

Она добавила, что для разгрузки Городской клинической детской больницы и НЦОМиД развернуты дополнительные койки для приема детей с ОРВИ и пневмонии неуточненной этиологии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211495/
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