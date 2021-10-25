Нарушают права. Возле Минздрава митингуют граждане с пересаженными органами

В Бишкеке возле здания Министерства здравоохранения митингуют кыргызстанцы с инвалидностью первой группы.

Они заявляют, что Минздрав с мая 2021 года не предоставляет им иммуносупрессоры (таблетки, поддерживающие работу пересаженных органов).

«Их привозили из Турции и Европы, но сейчас хотят заключить договор о поставках лекарств из России. Но мы не хотим принимать таблетки российского производства, от них много побочных проявлений и они негативно влияют на наши пересаженные органы. Наши права нарушают», — говорят митингующие.