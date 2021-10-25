Цифра дня. 19 человек умерли от коронавируса за неделю

За неделю, с 19 по 25 октября, зарегистрировали 19 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

По сравнению с предыдущей неделей, с 12 по 18 октября, смертность выросла на 18,75 процента, или на три случая. Отметим, что количество летальных исходов растет в последние три недели.

Все смерти зарегистрированы за последние семь дней только в двух регионах — Бишкеке и Чуйской области. Большинство смертей отмечено в столице — 16 случаев. Еще три человека скончались в Чуйской области.

На прошедшей неделе в Оше, Ошской, Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской и Баткенской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.

Отметим, все умершие не были вакцинированы.