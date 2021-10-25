COVID-19 в мире. Заразились более 243,6 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 154 тысячи 84 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 243 миллиона 638 тысяч 377 человек. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 444 тысячи 228), Индии (34 миллиона 175 тысяч 468), Бразилии (21 миллион 729 тысяч 763), Франции (7 миллионов 226 тысяч 974), Великобритании (8 миллионов 814 тысяч 735), России (8 миллионов 112 тысяч 999), Турции (7 миллионов 851 тысяча 775), Аргентине (5 миллионов 280 тысяч 358), Иране (5 миллионов 860 тысяч 844), Колумбии (4 миллиона 991 тысяча 50), Испании (4 миллиона 997 тысяч 732), Италии (4 миллиона 741 тысяча 185) и Германии (4 миллиона 476 тысяч 78).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 947 тысяч 896. За трое суток показатель вырос на 18 тысяч 328 человек. В том числе в США всего скончались 735 тысяч 941 человек, Бразилии — 605 тысяч 644, Индии — 454 тысячи 269, Мексике — 286 тысяч 259, России — 226 тысяч 464, Великобритании — 139 тысяч 950 и Италии — 131 тысяча 826.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 629 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 5 тысяч 130, Узбекистане — 183 тысячи 569, Таджикистане — 17 тысяч 486.