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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. На следующей неделе ожидается поступление вакцины Pfizer

Поступление вакцины Pfizer в Кыргызстан по международному механизму COVAX ожидается 27 октября. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, накануне министр Алымкадыр Бейшеналиев посетил Республиканский центр иммунопрофилактики и проинспектировал условия для хранения и использования вакцин, а также ознакомился с готовностью сотрудников центра к приему, транспортировке вакцины Pfizer/BioNTech.

Он посетил и другие организации общественного здравоохранения республиканского уровня, а также поручил руководителям службы госсанэпиднадзора обратить особое внимание на состояние и условия работы ПЦР-лабораторий.

«Мы должны быть готовы к эпидемиологическому подъему сезонных вирусных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции. В связи с этим в настоящее время планируется расширить лабораторные подразделения департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В целях исключения длинных очередей на ПЦР-исследование будем постоянно пополнять запас необходимых инструментов и оборудования», — сказал глава Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211374/
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