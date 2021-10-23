В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 303 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 640 человек, в больницах — 663. В том числе 34 человека — в крайне тяжелом состоянии, 201 — в тяжелом. Состояние 427 больных (или 65,8 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 73 человека, из них в Бишкеке — 28, Оше — 3, Чуйской области — 23, Ошской — 1, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 9, Нарынской — 2, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 7 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.