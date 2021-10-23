В Кыргызстане за сутки выявили 119 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 59 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 24, Ошской — 3, Таласской — 5, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 467 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.