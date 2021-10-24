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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День уменьшился до 10 часов 41 минуты.

Памятные даты

День работников дипломатической службы Кыргызской Республики

из интернета
Фото из интернета. Здание МИД КР

Дата приурочена ко Всемирному дню ООН. Установлен в соответствии с постановлением правительства от 21 октября 1998 года.

На плечах дипломатических работников Кыргызстана лежит большая ответственность за достойное представление национальных интересов страны на международной арене.

День работников стандартизации и метрологии Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства от 1 октября 1996 года.

24 октября 1927-го введены основы национальной стандартизации и метрологии в республике.

Основными целями Национального института стандартов и метрологии «Кыргызстандарт» являются:

  • создание и развитие Национальной системы стандартизации в соответствии с международными правилами и рекомендациями;
  • проведение работ в области метрологии для обеспечения единства измерений в Кыргызской Республике;
  • поддержание и развитие Национальной эталонной базы.

День Организации Объединенных Наций

из интернета
Фото из интернета

24 октября — день принятия устава ООН. Одним из первых документов организации было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

В ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются: Генеральная Ассамблея, Совет безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений — международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО).

Люди, которые меняли мир

Родилась кинорежиссер Динара Асанова

из интернета
Фото из интернета. Динара Асанова

Родилась в 1942-м во Фрунзе. Советский кинорежиссер, актриса и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.

После окончания школы в 1960-1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в фильмах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога».

С 1973-го — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее фильмов — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.

Скоропостижно скончалась в Мурманске 4 апреля 1985 года во время съемок фильма «Незнакомка».

Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на балет «Дон Кихот»;
  • в Дубовом парке состоится шоу на японских барабанах;
  • в парке Победы имени Даира Асанова закроют велосезон;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет вечер поэзии;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Не улетай» и «Амалдуу мышык».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211352/
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