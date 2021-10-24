В Бишкеке 24 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День уменьшился до 10 часов 41 минуты.
Памятные даты
День работников дипломатической службы Кыргызской Республики
Дата приурочена ко Всемирному дню ООН. Установлен в соответствии с постановлением правительства от 21 октября 1998 года.
На плечах дипломатических работников Кыргызстана лежит большая ответственность за достойное представление национальных интересов страны на международной арене.
День работников стандартизации и метрологии Кыргызской Республики
Установлен постановлением правительства от 1 октября 1996 года.
24 октября 1927-го введены основы национальной стандартизации и метрологии в республике.
Основными целями Национального института стандартов и метрологии «Кыргызстандарт» являются:
- создание и развитие Национальной системы стандартизации в соответствии с международными правилами и рекомендациями;
- проведение работ в области метрологии для обеспечения единства измерений в Кыргызской Республике;
- поддержание и развитие Национальной эталонной базы.
День Организации Объединенных Наций
24 октября — день принятия устава ООН. Одним из первых документов организации было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.
В ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются: Генеральная Ассамблея, Совет безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений — международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО).
Люди, которые меняли мир
Родилась кинорежиссер Динара Асанова
Родилась в 1942-м во Фрунзе. Советский кинорежиссер, актриса и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.
После окончания школы в 1960-1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в фильмах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога».
С 1973-го — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее фильмов — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.
Скоропостижно скончалась в Мурманске 4 апреля 1985 года во время съемок фильма «Незнакомка».
Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на балет «Дон Кихот»;
- в Дубовом парке состоится шоу на японских барабанах;
- в парке Победы имени Даира Асанова закроют велосезон;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет вечер поэзии;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Не улетай» и «Амалдуу мышык».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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