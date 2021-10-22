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Общество

Ребенок на уроке захотел в туалет, учитель не пустил. Что говорят чиновники

Директор Центра образования Октябрьского района Бишкека Жаныл Сыдыгалиева прокомментировала 24.kg инцидент в одной из школ, где ребенка не пустили в туалет во время урока.

По ее словам, в настоящее время идет выяснение обстоятельств случившегося, проведена беседа с мамой ученика.

«Сегодня вызваны директор и замдиректора по начальной школе. Они написали нам объяснительные. Объяснительную записку взяли и у учительницы. По результатам собранных данных будет принято решение, о котором известим на следующей неделе», — сказала Жаныл Сыдыгалиева.

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Ранее глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова сообщила на своей странице в Facebook, что в одной из школ Бишкека учитель не пустила ребенка в туалет во время урока, он намочил штаны. «Теперь учитель оказывает давление на ученика и, соответственно, на маму — требует ребенка забрать из школы. Мы обратились за помощью в столичное управление образования», — отметила она.

Мама школьника подтвердила, что после случившегося им предложили поменять класс либо школу. «Но я не хочу ничего менять. Я просто написала в родительскую группу спокойно, без агрессии, с просьбой отпускать детей в туалет. Их много, не всегда все успевают сходить за перемену», — сказала она 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211346/
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