Огромный стресс для туристов. Чиновник о туалетах в Кыргызстане

По Кыргызстану в настоящее время действует всего десять Rest Point. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела международного сотрудничества ОАО «Фонд поддержки развития туризма» Дамир Жумаканов.

По его словам, такие объекты, как Rest Point, призваны создать условия на туристически привлекательных маршрутах.

«Изначально перед нами стояла задача построить 58 таких точек. На сегодня мы рассматриваем альтернативные варианты решения этой проблемы, в том числе с привлечением бизнеса и других финансовых институтов», — сказал Дамир Жумаканов.

Он отметил, что театр начинается с вешалки, а туризм — с туалета.

Два новых Rest Point открылись на юге Кыргызстана

«В КР очень много красивых локаций, куда ездят туристы, но в большинстве таких мест отсутствуют санитарные узлы хорошего качества. Сортиры — уже прошлый век, от этого нужно отходить. В горах разворачивают юрточные городки, ставят топчаны, а санузел — две дощечки с крышей. Может быть, для нас это привычно, но для иностранных туристов — огромный стресс. Есть туристы, которые в жизни такого не видели и даже не знают, что такие санузлы существуют.

Был случай, когда один из туроператоров возил туристов из арабских стран. И когда у одного из арабов спросили, почему ездят только мужчины без жен и детей, они ответили, что их женам тут негде ходить в туалет. На природе мужчины еще могут себе позволить спартанские условия, а женщины нет», — признал чиновник.

Он добавил, что у проекта по строительству Rest Point, начатого фондом, есть проблемы.

«Но вместе с тем он спровоцировал строительство других санитарных узлов, в том числе профинансированные Всемирным банком. Новые Rest Point на юге республики больших размеров с вместительными парковками для большегрузов, имеют хостелы, площади для кафе и ресторанов, прачечных и так далее, чтобы создать максимально комфортные условия», — сказал Дамир Жумаканов.
