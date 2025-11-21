21:51
Общество

Больше людей в мире имеют доступ к мобильным телефонам, чем к уборным — ООН

За последнее десятилетие 1,2 миллиарда человек получили доступ к безопасным санитарным условиям. Однако 3,4 миллиарда человек — почти половина населения мира — по-прежнему не имеют такого доступа и не могут пользоваться туалетами.

Как сообщила Служба новостей ООН, 354 миллиона человек по-прежнему практикуют так называемую открытую дефекацию, то есть буквально справляют нужду под открытым небом — в поле, кустах или лесу — и при этом не имеют возможности помыть после этого руки с мылом. Это распространено главным образом среди сельских жителей стран Центральной, Южной и Восточной Азии, Тропической Африки.

Огромный стресс для туристов. Чиновник о туалетах в Кыргызстане

Подобное чревато различными заболеваниями. Из-за отсутствия безопасного водоснабжения, санитарии и гигиены ежедневно умирают около одной тысячи детей в возрасте до 5 лет.

Наибольшие риски открытая дефекация представляет для женщин и девочек. Вынужденное обнажение в небезопасных, открытых местах делает их уязвимыми перед насилием.

Кроме того, в ООН напоминают, что отсутствие туалетов и канализации приводит к загрязнению окружающей среды и усугубляют проблему глобального потепления.
