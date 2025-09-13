12:37
Происшествия

После пьяной ссоры тело мужчины выкинули в туалетную яму. Подозреваемый задержан

Подозреваемого в убийстве, которое произошло в начале лета 2025 года, задержали сотрудники милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Уточняется, что в ночь на 12 июня в селе Лебединовка в доме два человека устроили пьяное застолье.  Под утро между ними произошла ссора, которая переросла в драку. Один из них получил ножевые ранения в шею и грудь, после чего скончался. Чтобы скрыть следы преступления, тело выкинули в туалетную яму во дворе.

Спустя три месяца сотрудники милиции задержали подозреваемого Т.Т., 2008 года рождения. Он арестован.

Труп убитого обнаружили в гнилостном состоянии с признаками насильственной смерти.

Следствие продолжается.
