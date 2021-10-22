COVID-19 в мире. Заразились более 242,4 миллиона, умерли более 4,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 469 тысяч 97 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 242 миллиона 484 тысячи 293 человека. Больше всего зараженных в США (45 миллионов 300 тысяч 998), Индии (34 миллиона 127 тысяч 450), Бразилии (21 миллион 697 тысяч 341), Франции (7 миллионов 209 тысяч 126), Великобритании (8 миллионов 681 тысяча 795), России (8 миллионов 5 тысяч 376), Турции (7 миллионов 772 тысячи 574), Аргентине (5 миллионов 277 тысяч 525), Иране (5 миллионов 833 тысячи 525), Колумбии (4 миллиона 986 тысяч 249), Испании (4 миллиона 995 тысяч 176), Италии (4 миллиона 729 тысяч 678) и Германии (4 миллиона 447 тысяч 231).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 929 тысяч 568. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 663 человека. В том числе в США всего скончались 733 тысячи 217 человек, Бразилии — 604 тысячи 679, Индии — 452 тысячи 811, Мексике — 285 тысяч 669, России — 223 тысячи 331, Великобритании — 139 тысяч 562 и Италии — 131 тысяча 724.

В Кыргызстане зарегистрировали 180 тысяч 348 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 3 тысячи 262, Узбекистане — 182 тысячи 421, Таджикистане — 17 тысяч 484.