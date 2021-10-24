В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 342 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 653 человека, в больницах — 689. В том числе 35 человек — в крайне тяжелом состоянии, 209 — в тяжелом. Состояние 445 больных (или 64,5 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 54 человека, из них в Бишкеке — 31, Чуйской области — 11, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 61 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.