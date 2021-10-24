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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, два летальных случая зарегистрировали в Бишкеке, один — в Чуйской области. Умершие не были вакцинированы.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 653 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211222/
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