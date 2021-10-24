10:25
USD 84.79
EUR 98.70
RUB 1.20
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 96 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 180 563

В Кыргызстане за сутки выявили 96 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 52 случая, Чуйской области — 13, Ошской — 1, Таласской — 5, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 563 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211221/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. На следующей неделе ожидается поступление вакцины Pfizer
Рост ОРВИ. В Бишкеке развернут еще один стационар для детей
Коронавирусом болеют 1 тысяча 303 человека, 235 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В КР выявили 119 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 180 467
COVID-19 в мире. Заразились более 242,4 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
COVID-19. До 300 новых случаев в сутки ожидает Минздрав КР
Коронавирусом болеет 1 тысяча 261 человек, 217 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Популярные новости
Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости Странный вирус. Медики рассказали, когда ждать пика заболеваемости
Ребенок на&nbsp;уроке захотел в&nbsp;туалет, учитель не&nbsp;пустил. Чиновники разбираются Ребенок на уроке захотел в туалет, учитель не пустил. Чиновники разбираются
В&nbsp;Москве вновь кыргызстанцев не&nbsp;выпускают из&nbsp;аэропорта. Комментарий посольства В Москве вновь кыргызстанцев не выпускают из аэропорта. Комментарий посольства
Госбольницы&nbsp;&mdash; не&nbsp;частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей Госбольницы — не частные клиники! Глава Минздрава начинает проверку главврачей
Бизнес
До&nbsp;31&nbsp;октября погасите долг за&nbsp;газ и&nbsp;не&nbsp;платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
Яркая осень с&nbsp;&laquo;ЭЛКАРТ&raquo; от&nbsp;KICB! Яркая осень с «ЭЛКАРТ» от KICB!
Контролируйте SIM-карты в&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройствах бесплатно в&nbsp;одном приложении Контролируйте SIM-карты в «умных» устройствах бесплатно в одном приложении
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
24 октября, воскресенье
10:18
Кыргызстанка Сабина Ибраимова выступит в финале московской «Романсиады» Кыргызстанка Сабина Ибраимова выступит в финале московс...
09:45
В КР выявили 96 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 180 563
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 24 октября 1979 года
09:00
Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
08:45
Выборы-2021. В ЦИК пожаловались на кандидата — брата Камчыбека Ташиева
23 октября, суббота
21:30
Google снизит комиссию за подписки на приложения в Google Play
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 октября: ночью заморозки
20:35
Шок. Талибы казнили члена женской сборной Афганистана по волейболу
20:23
В Бишкеке прошла презентация книги о педагоге-просветителе Базаркуле Даниярове