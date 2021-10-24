В Кыргызстане за сутки выявили 96 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 52 случая, Чуйской области — 13, Ошской — 1, Таласской — 5, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 180 тысяч 563 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.