Митинг муниципальных парковщиков. Недовольных принял первый вице-мэр столицы

Митингующих работников МП «Бишкекские парковки и стоянки» принял первый вице-мэр столицы Максатбек Сазыкулов.

По словам участников акции протеста, они высказали претензии по поводу работы своего директора Талантбека Жамгырчиева.

«Вице-мэр сказал, что минусы в работе руководителя МП действительно есть. Пообещал вызвать к себе Талантбека Жамгырчиева и решить вопрос в течение нескольких дней. Нас попросили продолжать работать в штатном режиме. Но сам директор сегодня отказался прийти и ответить на претензии парковщиков», — рассказали митингующие.

Напомним, что сегодня возле мэрии города митинговали работники МП «Бишкекские парковки и стоянки». Примерно 20 человек требовали, чтобы директор муниципального предприятия Талантбек Жамгырчиев ушел с должности. Они заявили, что он заставлял их работать по выходным, а выручку забирал себе.