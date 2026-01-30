Бишкекчанка о словах Рамиза Алиева: Сначала обрезают, потом признают аварийными

Жительница Бишкека выразила обеспокоенность из-за обрезки деревьев в микрорайоне «Аламедин-1» на улице Ауэзова. По ее словам, коммунальные службы срубают верхушки деревьев, а после представители мэрии заявляют, что насаждения находятся в плохом состоянии и подлежат вырубке.

«Сначала деревьям срезают верхушки, а потом заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев говорит, что деревья в плохом состоянии и их нужно срубить», — говорит горожанка.

В 2025 году в Бишкеке вырубили более 2 тысяч деревьев. Эти цифры вызывают обеспокоенность горожан на фоне продолжающихся жалоб на массовую обрезку и уничтожение зеленых насаждений в разных районах города.

