13:32
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Агент 024

Бишкекчанка о словах Рамиза Алиева: Сначала обрезают, потом признают аварийными

Жительница Бишкека выразила обеспокоенность из-за обрезки деревьев в микрорайоне «Аламедин-1» на улице Ауэзова. По ее словам, коммунальные службы срубают верхушки деревьев, а после представители мэрии заявляют, что насаждения находятся в плохом состоянии и подлежат вырубке.

Читайте по теме
В Бишкеке на улице Ауэзова вырубят старые деревья

«Сначала деревьям срезают верхушки, а потом заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев говорит, что деревья в плохом состоянии и их нужно срубить», — говорит горожанка.

Она считает, что такие действия наносят ущерб зеленым насаждениям и вызывают вопросы у местных жителей. Бишкечанка призывает городские власти дать разъяснения по поводу проводимых работ и их обоснованности.

В 2025 году в Бишкеке вырубили более 2 тысяч деревьев. Эти цифры вызывают обеспокоенность горожан на фоне продолжающихся жалоб на массовую обрезку и уничтожение зеленых насаждений в разных районах города.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/359898/
просмотров: 765
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе аким задержан за незаконную вырубку 475 тополей и многомиллионный ущерб
Когда деревья закончились: в Бишкеке занялись массовой ликвидацией пней
Пробки, стройки и скандалы: чем запомнился Бишкек в 2025 году
Кыргызстанец чудом не попал в тюрьму за вырубку 30 берез на Камчатке
В центре Бишкека срубили два здоровых дерева
Мэрия Бишкека оштрафовала компанию за вырубку деревьев на улице Океева
В Бишкеке снова вырубают здоровые деревья. Жители возмущены
В Григорьевском ущелье рубят ели — планируют строить дорогу
Петицию против вырубки здоровых деревьев призывают подписать кыргызстанцы
Кустарников не будет, туи — для красоты. Мэр Бишкека об озеленении столицы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке возле дома установили ограждение. Законно&nbsp;ли это В Бишкеке возле дома установили ограждение. Законно ли это
В&nbsp;Оше посетитель пожаловался на&nbsp;взимание платы за&nbsp;обслуживание в&nbsp;кафе В Оше посетитель пожаловался на взимание платы за обслуживание в кафе
Переход на&nbsp;12-летку. Родители учащихся заявляют об&nbsp;отсутствии учебников Переход на 12-летку. Родители учащихся заявляют об отсутствии учебников
Бишкекчанин просит наладить понятный механизм работы &laquo;Безопасного города&raquo; Бишкекчанин просит наладить понятный механизм работы «Безопасного города»
Бизнес
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
30 января, пятница
13:30
В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов на улице Шералиева В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов н...
13:25
В столице КР часть сельхозземель отдадут под застройку
13:21
Депутат призвал кабмин обратиться в суд ЕАЭС по вопросу положения мигрантов в РФ
13:20
Игрушечный «гангстер» и его напарница: пара ворует товары в детском магазине
13:17
В Бишкеке найдена пропавшая 12-летняя школьница