Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как он выходит с совещания в Жогорку Кенеше и обнаруживает, что его автомобиль не может покинуть парковку. Причина — другой водитель полностью перекрыл выезд и не оставил номера телефона.

Рамиз Алиев отметил, что подобное поведение демонстрирует неуважение к окружающим и городскому пространству. Он призвал автовладельцев быть внимательнее и учитывать, что парковки у госучреждений и без того испытывают высокую нагрузку.

По предварительной информации, водителя-нарушителя ожидает административный штраф за неправильную парковку и создание препятствий дорожному движению.

Городские службы напоминают, что нарушение правил стоянки влечет ответственность вне зависимости от статуса и обстоятельств — уважение к другим участникам движения должно быть нормой для всех.