18:20
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Власть

Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как он выходит с совещания в Жогорку Кенеше и обнаруживает, что его автомобиль не может покинуть парковку. Причина — другой водитель полностью перекрыл выезд и не оставил номера телефона.

Рамиз Алиев отметил, что подобное поведение демонстрирует неуважение к окружающим и городскому пространству. Он призвал автовладельцев быть внимательнее и учитывать, что парковки у госучреждений и без того испытывают высокую нагрузку.

По предварительной информации, водителя-нарушителя ожидает административный штраф за неправильную парковку и создание препятствий дорожному движению.

Городские службы напоминают, что нарушение правил стоянки влечет ответственность вне зависимости от статуса и обстоятельств — уважение к другим участникам движения должно быть нормой для всех.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360248/
просмотров: 979
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанка о словах Рамиза Алиева: Сначала обрезают, потом признают аварийными
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и тротуарах
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на тротуарах и запрещенных разметках
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
Чудаки парковки. Автомобили оставляют на зебрах и под запрещающими знаками
В Бишкеке автомобиль УПСМ припарковали на газоне
Чудаки парковки. Автомобили оставляют на тротуарах, мешая пешеходам
В Бишкеке автомобиль оставили на зебре, мешая пешеходам
В Бишкеке автомобили оставляют на пешеходной зоне Аллеи молодежи
В Узгене закроют кафе без парковок
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Государству возвращено 352 миллиарда сомов&nbsp;&mdash; масштаб шокировал даже силовиков Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
18:07
В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов алиментов В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов ал...
18:05
Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
18:04
Инноваторы ШОС. Молодых кыргызстанцев приглашают на конкурс
18:01
Глава кабмина взял под контроль расследование трагического инцидента на Джеруе
17:58
Минэкономики не планирует возвращать оплату за обслуживание в кафе и ресторанах